Актёры и съёмочная группа фильма «Девичья весна»

Режиссёры

Вениамин Дорман

Режиссёр
Генрих Оганисян

Режиссёр

Актёры

Мира Кольцова

АктрисаГаля
Лев Барашков

АктёрВолодя
Люсьена Овчинникова

АктрисаНастя
Алексей Ванин

Актёр
Джелла Агафонова

АктрисаВера
Галина Петрова

АктрисаЛена
Иван Рыжов

Актёр
Георгий Тусузов

Актёрповар
Эмма Трейвас

АктрисаАнгелина
Владимир Лепко

АктёрГамба

Сценаристы

Надежда Надеждина

Сценарист
Иосиф Прут

Сценарист

Операторы

Вячеслав Шумский

Оператор

Композиторы

Александр Флярковский

Композитор