Детство Чика (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Экранизация рассказов Фазиля Искандера о приключениях мудрого не по годам подростка. Мухус, Абхазия, 1930-е. Тринадцатилетний Чик живет в солнечном приморском городе и постоянно попадает в истории. Однажды ведомый тягой к справедливости юноша прогуливает школу, чтобы выпустить на волю дворовых псов, пойманных злым собаколовом, и наживает в его лице первого врага. Учитель русского языка и литературы тоже не в восторге от поведения Чика, но мудрый папа мальчика снисходительно относится к проделкам сына, поощряя его доброту и честность. Вскоре и сам подросток будет вынужден научиться философскому отношению к жизни: ему предстоит справляться с внезапным арестом отца.
Детство Чика смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ДЦАктёр
Давид
Цулукия
- БЗАктёр
Батраз
Засеев
- МЛАктриса
Милана
Ломия
- ЛААктёр
Лаврентий
Ахба
- ИААктриса
Изольда
Арухая
- АШАктёр
Алхас
Шамба
- ГДАктёр
Гарри
Джинджолия
- БКАктёр
Батал
Кобахия
- НМАктёр
Николаус
Мавроматидис
- ДЖАктёр
Джамбул
Жордания
- ФИСценарист
Фазиль
Искандер
- ЛТПродюсер
Лейла
Теблоева
- ДДХудожница
Диана
Допуа
- ШЧКомпозитор
Ширвани
Чалаев