Дети кукурузы 5: Поля страха
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Дети кукурузы 5: Поля страха
6.71998, Children of the Corn V: Fields of Terror
Ужасы, Триллер79 мин18+

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Дети кукурузы 5: Поля страха (фильм, 1998) смотреть онлайн

О фильме

Никто в компании не ожидал от этого путешествия никаких неприятностей. Даже случившаяся авария не показалась им началом. Но позже в ближайшем баре, куда студенты отправились за помощью, они услышали историю о таинственном человеке по имени Люк, о детях-рабах и загадочном божестве. Кто-то из них вспомнил, что уже слышал нечто похожее. И они решили, что должны выяснить тайну этого городка.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Фэнтези, Триллер
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дети кукурузы 5: Поля страха»