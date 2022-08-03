6.71998, Children of the Corn V: Fields of Terror
Ужасы, Триллер79 мин18+
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Дети кукурузы 5: Поля страха (фильм, 1998) смотреть онлайн
О фильме
Никто в компании не ожидал от этого путешествия никаких неприятностей. Даже случившаяся авария не показалась им началом. Но позже в ближайшем баре, куда студенты отправились за помощью, они услышали историю о таинственном человеке по имени Люк, о детях-рабах и загадочном божестве. Кто-то из них вспомнил, что уже слышал нечто похожее. И они решили, что должны выяснить тайну этого городка.
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
3.9 IMDb
- ЭУРежиссёр
Этан
Уайли
- СГАктриса
Стэйси
Галина
- АААктриса
Алексис
Аркетт
- Актриса
Ева
Мендес
- ГВАктёр
Грег
Вон
- АДАктриса
Анджела
Джонс
- АЗАктёр
Ахмет
Заппа
- ФУАктёр
Фред
Уильямсон
- ДБАктёр
Дэйв
Буццотта
- ОБАктриса
Оливия
Бернетт
- АВАктёр
Адам
Вайли
- ЭУСценарист
Этан
Уайли
- Сценарист
Стивен
Кинг
- АЭПродюсер
Алекс
Эпштейн
- ДДПродюсер
Джефф
Джеффрэй
- УДПродюсер
Уолтер
Джостен
- ПДМонтажёр
Питер
Девани Флэнеган