Никто в компании не ожидал от этого путешествия никаких неприятностей. Даже случившаяся авария не показалась им началом. Но позже в ближайшем баре, куда студенты отправились за помощью, они услышали историю о таинственном человеке по имени Люк, о детях-рабах и загадочном божестве. Кто-то из них вспомнил, что уже слышал нечто похожее. И они решили, что должны выяснить тайну этого городка.

