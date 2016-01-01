Дети Эболы (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Главный герой фильма, 12-летний Абу из деревни в Сьерра-Леоне, потеряв восемь членов своей семьи, вынужден заново начать жизнь на новом месте. Фильм снимали в период после пика эпидемии в декабре 2014 года и до открытия школ в апреле 2015 года. История Абу – один из ярких примеров невероятного мужес�тва тысяч детей, осиротевших после эпидемии.

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