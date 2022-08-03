Дети без присмотра (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Unaccompanied Minors
Мелодрама, Семейный86 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Снежный буран, разыгравшийся накануне Рождества засыпает аэропорт, в котором остается компания из пятерых детей, которые теперь никак не могут встретиться со своими родителями. С помощью «временно позаимствованных» кредитных карточек и неохотно помогающего им бортпроводника дети докажут, что главное не то, где ты встречаешь Рождество, а то, с кем ты его встречаешь…
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Мелодрама
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Пол
Фиг
- Актёр
Льюис
Блэк
- Актёр
Уилмер
Вальдеррама
- ТДАктёр
Тайлер
Джеймс Уильямс
- ДКАктёр
Диллан
Кристофер
- БКАктёр
Бретт
Келли
- ДМАктриса
Джина
Мантенья
- КШАктриса
Куинн
Шепард
- ПБАктриса
Пэйджет
Брюстер
- Актёр
Роб
Кордри
- ДСАктриса
Доминик
Салдана
- ДМСценарист
Джейкоб
Месзарос
- МССценарист
Миа
Старк
- Продюсер
Лорен
Шулер Доннер
- Продюсер
Брюс
Берман
- ИГПродюсер
Ира
Гласс
- ЛТХудожница
Лиза
Томшешин
- ДМХудожница
Дженнифер
М. Джентиле
- ДФМонтажёр
Джордж
Фолси мл.
- БЕМонтажёр
Брэд
Е. Уилхайт
- КБОператор
Кристофер
Баффа
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс