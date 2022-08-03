Дети без присмотра (фильм, 2006) смотреть онлайн

Снежный буран, разыгравшийся накануне Рождества засыпает аэропорт, в котором остается компания из пятерых детей, которые теперь никак не могут встретиться со своими родителями. С помощью «временно позаимствованных» кредитных карточек и неохотно помогающего им бортпроводника дети докажут, что главное не то, где ты встречаешь Рождество, а то, с кем ты его встречаешь…

