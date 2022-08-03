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Дети без присмотра

Дети без присмотра (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Unaccompanied Minors
Мелодрама, Семейный86 мин12+

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О фильме

Снежный буран, разыгравшийся накануне Рождества засыпает аэропорт, в котором остается компания из пятерых детей, которые теперь никак не могут встретиться со своими родителями. С помощью «временно позаимствованных» кредитных карточек и неохотно помогающего им бортпроводника дети докажут, что главное не то, где ты встречаешь Рождество, а то, с кем ты его встречаешь…

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Мелодрама
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дети без присмотра»