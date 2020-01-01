Сокровища морских глубин (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Подростки расследуют исчезновение женщины. Дело оказывается связано с ее морскими исследованиями. Сиквел полнометражной адаптации популярного немецкого сериала про детей «Детективы из таб�акерки».



12-летняя Алиса проводит каникулы в Северной Ирландии вместе с другом Таруном, сыном известной ученой Ясвиндер Сингх. Вскоре после приезда девочки в научную лабораторию проникает грабитель, а потом и сама Ясвиндер бесследно исчезает. Алиса и Тарун уговаривают деревенских ребят Джонни и Клариссу помочь им в поисках пропавшей матери, а затем к ним присоединяется дочь рыбака Ханна. Подростки быстро понимают, что все началось из-за важного исследования Ясвиндер, которое злоумышленники хотят использовать в своих целях. Недостатка в подозреваемых нет: в их числе Патриция, помощница мамы Таруна, и предприниматель Роберт Флекман.



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