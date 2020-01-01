Сокровища морских глубин (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Подростки расследуют исчезновение женщины. Дело оказывается связано с ее морскими исследованиями. Сиквел полнометражной адаптации популярного немецкого сериала про детей «Детективы из таб�акерки».
12-летняя Алиса проводит каникулы в Северной Ирландии вместе с другом Таруном, сыном известной ученой Ясвиндер Сингх. Вскоре после приезда девочки в научную лабораторию проникает грабитель, а потом и сама Ясвиндер бесследно исчезает. Алиса и Тарун уговаривают деревенских ребят Джонни и Клариссу помочь им в поисках пропавшей матери, а затем к ним присоединяется дочь рыбака Ханна. Подростки быстро понимают, что все началось из-за важного исследования Ясвиндер, которое злоумышленники хотят использовать в своих целях. Недостатка в подозреваемых нет: в их числе Патриция, помощница мамы Таруна, и предприниматель Роберт Флекман.
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Информация
Рейтинг
- КТРежиссёр
Кристиан
Тееде
- ЭФАктриса
Эмилия
Флинт
- КФАктёр
Каспар
Фишер-Ортманн
- ЛБАктёр
Леандер
Бурат
- ШМАктриса
Шарлотта
Мартц
- ЛМАктриса
Линда
Мадита
- МААктриса
Мириам
Аббас
- БКАктёр
Бадасар
Колбийик
- МРАктёр
Макс
Римельт
- СГАктриса
Соня
Герхардт
- ХФАктёр
Хайно
Ферх
- ДАСценарист
Дирк
Анер
- ПБПродюсер
Пуджа
Бахрами
- БКАктриса дубляжа
Богдана
Койгерова
- ТКАктёр дубляжа
Тимофей
Калашников
- ТОАктёр дубляжа
Тимофей
Ольков
- АДАктриса дубляжа
Александра
Денисова
- ВЛАктриса дубляжа
Василиса
Летенкова
- МФОператор
Матиас
Фляйшер