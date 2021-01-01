Дерзкое ограбление: выжить любой ценой (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Криминальный боевик о банде грабителей, со временем превращающийся в камерный хоррор с вампирами. Пятеро вооруженных преступников планируют самое крупное ограбление в своей жизни: на кону 14 миллиардов долларов мафиозного босса. Но успех зависит от скорости: операцию нужно провернуть за одну ночь. Когда одного из членов банды ранят, героям приходится отступить. Они укрываются в на первый взгляд заброшенном доме, но обнаруживают там людей, прикованных цепями и потерявших способность говорить. Вернувшийся хозяин резиденции предлагает свою помощь беглецам. Но вскоре они поймут, что попали в логово вампира и его слуг. Кто сможет пережить эту ночь, узнаете из фильма 2021 года «Дерзкое ограбление: Выжить любой ценой», посмотрев его онлайн на Wink.



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