Держи удар
Wink
Фильмы
Держи удар
8.52018, Vechtmeisje
Драмы80 мин12+

Держи удар (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История девушки-подростка, которая выбрала путь жесткого спортивного единоборства. Семейная жизнь Бодиль омрачена ссорами, разводом родителей и переездом в крошечную квартиру в неблагополучном районе. Бо находит, куда направить внутренний гнев, когда встречает соседку Джой, начинающего кикбоксера. Приближается большой турнир по кикбоксингу.

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Информация

Страна
Нидерланды
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Держи удар»

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