Держи удар (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
История девушки-подростка, которая выбрала путь жесткого спортивного единоборства. Семейная жизнь Бодиль омрачена ссорами, разводом родителей и переездом в крошечную квартиру в неблагополучном районе. Бо находит, куда направить внутренний гнев, когда встречает соседку Джой, начинающего кикбоксера. Приближается большой турнир по кикбоксингу.
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Информация
СтранаНидерланды
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЙТРежиссёр
Йохан
Тиммерс
- АБАктриса
Айко
Би�мстербер
- НФАктриса
Ноа
Фаринум
- ХДАктриса
Хилде
Де Бардемакер
- АБАктёр
Али
Бен Хорстинг
- ИГАктриса
Имануэль
Гривз
- ДДАктёр
Диони
Джурадо-Гомес
- БКАктёр
Бас
Кайзер
- ДУАктёр
Дайон
Уилкенс
- БЮСценарист
Барбара
Юргенс
- ЛХПродюсер
Люк
Хоэкс
- ПИАктриса дубляжа
Полина
Иванова
- УПАктриса дубляжа
Ульяна
Плащевская
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- АЛАктриса дубляжа
Антонина
Лазаревская
- ЙдОператор
Йерун
де Брёйн
- СККомпозитор
Стиин
Коул