Держи удар (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История девушки-подростка, которая выбрала путь жесткого спортивного единоборства. Семейная жизнь Бодиль омрачена ссорами, разводом родителей и переездом в крошечную квартиру в неблагополучном районе. Бо находит, куда направить внутренний гнев, когда встречает соседку Джой, начинающего кикбоксера. Приближается большой турнир по кикбоксингу.



Держи удар смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.