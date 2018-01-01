Wink
Фильмы
Деревня проклятых
Актёры и съёмочная группа фильма «Деревня проклятых»

Актёры и съёмочная группа фильма «Деревня проклятых»

Режиссёры

Рэйне МакКормак

Рэйне МакКормак

Raine McCormack
Режиссёр

Актёры

Бет Парк

Бет Парк

Beth Park
АктрисаRebecca / Nicky
Роберт Вернон

Роберт Вернон

Robert Vernon
АктёрJason
Ричард Хоуп

Ричард Хоуп

Richard Hope
АктёрCharles
Сидни Кин

Сидни Кин

Sidney Kean
АктёрArthur
Тереза Брэдли

Тереза Брэдли

Therese Bradley
АктрисаMaddy
Кэти Александр Том

Кэти Александр Том

Katie Alexander Thom
АктрисаJenny (в титрах: Katie Alexander-Thom)
Ребекка Джонсон

Ребекка Джонсон

Rebecca Johnson
АктрисаEmily
Тимоти Харкер

Тимоти Харкер

Timothy Harker
АктёрVince
Фил Мартин

Фил Мартин

Phill Martin
АктёрThe Beast

Сценаристы

Рэйне МакКормак

Рэйне МакКормак

Raine McCormack
Сценарист

Продюсеры

Эрик Бернард

Эрик Бернард

Erik Bernard
Продюсер

Актёры дубляжа

Полина Войченко

Полина Войченко

Актриса дубляжа
Игорь Ушаков

Игорь Ушаков

Актёр дубляжа
Юрий Красиков

Юрий Красиков

Актёр дубляжа
Андрей Пирог

Андрей Пирог

Актёр дубляжа
Юлия Рудина

Юлия Рудина

Актриса дубляжа

Монтажёры

Рэйне МакКормак

Рэйне МакКормак

Raine McCormack
Монтажёр

Композиторы

Рэйне МакКормак

Рэйне МакКормак

Raine McCormack
Композитор