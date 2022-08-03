Деньги не пахнут
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Деньги не пахнут

Деньги не пахнут (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.22019, Kaviar
Комедия89 мин18+

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О фильме

Русский олигарх Игорь хочет построить себе виллу прямо в центре Вены, на знаменитом Высоком мосту. Чтобы осуществить задуманное, ему нужно подкупить множество политиков и чиновников. В помощницы он берет переводчицу Надю, у которой есть свои соображения, на что потратить эти деньги.

Страна
Австрия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb