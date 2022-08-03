Русский олигарх Игорь хочет построить себе виллу прямо в центре Вены, на знаменитом Высоком мосту. Чтобы осуществить задуманное, ему нужно подкупить множество политиков и чиновников. В помощницы он берет переводчицу Надю, у которой есть свои соображения, на что потратить эти деньги.

