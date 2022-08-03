Деньги не пахнут (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.22019, Kaviar
Комедия89 мин18+
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О фильме
Русский олигарх Игорь хочет построить себе виллу прямо в центре Вены, на знаменитом Высоком мосту. Чтобы осуществить задуманное, ему нужно подкупить множество политиков и чиновников. В помощницы он берет переводчицу Надю, у которой есть свои соображения, на что потратить эти деньги.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- МБАктриса
Маргарита
Брайткрайц
- ДНАктриса
Дарья
Носик
- СРАктриса
Сабрина
Рейтер
- ГФАктёр
Георг
Фридрих
- СШАктёр
Симон
Шварц
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- ЙЛАктёр
Йозеф
Лоренц
- РФАктёр
Роберт
Финстер
- АБАктриса
Аурелия
Буркхардт
- МФАктёр
Манфред
Фюкс
- РБСценарист
Роберт
Бухшвентер
- ФНПродюсер
Франц
Новотны
- УВПродюсер
Урсула
Вольшлягер
- ООПродюсер
Оливер
Оспитц
- ДПМонтажёр
Дэниэл
Прохаска