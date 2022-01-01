День всех святых (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Подружки готовят вечеринку по случаю Хэллоуина, но она выходит из-под контроля, когда на праздник заявляются настоящие убийцы. Вторая часть хоррора «Сарай», стилизованная под фильмы ужасов 80-х в категории «В».



Мишель была единственной, кто выжил после кровавой резни в злосчастном сарае три года назад. Она оправилась после жуткой истории, развернувшейся в Хэллоуин, и теперь планирует вновь отмечать любимый праздник. В городке на День всех святых организуется вечеринка, и провести ее планируют в том самом месте, где годами ранее случилась трагедия. Мишель с подругами отправляются в сарай повеселиться, не подозревая, что убийцы, переодетые в маскарадные наряды, снова собираются устроить там кровавую баню.



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