День всех святых
Wink
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День всех святых
6.12022, День всех святых
Ужасы90 мин18+
Пережившая резню девушка устраивает вечеринку, которая обернется кошмаром. Комедийный хоррор про Хэллоуин
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День всех святых (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Подружки готовят вечеринку по случаю Хэллоуина, но она выходит из-под контроля, когда на праздник заявляются настоящие убийцы. Вторая часть хоррора «Сарай», стилизованная под фильмы ужасов 80-х в категории «В».

Мишель была единственной, кто выжил после кровавой резни в злосчастном сарае три года назад. Она оправилась после жуткой истории, развернувшейся в Хэллоуин, и теперь планирует вновь отмечать любимый праздник. В городке на День всех святых организуется вечеринка, и провести ее планируют в том самом месте, где годами ранее случилась трагедия. Мишель с подругами отправляются в сарай повеселиться, не подозревая, что убийцы, переодетые в маскарадные наряды, снова собираются устроить там кровавую баню.

Сможет ли Мишель спастись сама и спасти подруг, расскажет «День всех святых», фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «День всех святых»

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