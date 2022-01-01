День всех святых (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Подружки готовят вечеринку по случаю Хэллоуина, но она выходит из-под контроля, когда на праздник заявляются настоящие убийцы. Вторая часть хоррора «Сарай», стилизованная под фильмы ужасов 80-х в категории «В».
Мишель была единственной, кто выжил после кровавой резни в злосчастном сарае три года назад. Она оправилась после жуткой истории, развернувшейся в Хэллоуин, и теперь планирует вновь отмечать любимый праздник. В городке на День всех святых организуется вечеринка, и провести ее планируют в том самом месте, где годами ранее случилась трагедия. Мишель с подругами отправляются в сарай повеселиться, не подозревая, что убийцы, переодетые в маскарадные наряды, снова собираются устроить там кровавую баню.
Сможет ли Мишель спастись сама и спасти подруг, расскажет «День всех святых», фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Джастин
М. Симан
- ДПАктриса
Диана
Принц
- ЛКАктриса
Линни
Куигли
- ЛКАктёр
Ллойд
Кауфман
- ДБАктёр
Даг
Брэдли
- ДБАктёр
Джон
Блум
- АЛАктёр
Ари
Леман
- ДЭАктриса
Джули
Энн Прескотт
- КУАктриса
Кайли
Уильямс
- ДМАктёр
Дрю
Марвик
- ДБАктёр
Джейсон
Брукс
- ДМСценарист
Джастин
М. Симан
- ЭДПродюсер
Энсон
Дэйс
- ТСПродюсер
Тимоти
Скайлер Даниган
- ЛПродюсер
Ловари
- ДММонтажёр
Джастин
М. Симан
- ДМОператор
Джастин
М. Симан
- РГКомпозитор
Роки
Грэй