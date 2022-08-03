День Святой Троицы
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День Святой Троицы

День Святой Троицы (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Pentecost
Комедия, Семейный11 мин18+

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О фильме

Дэймонд - маленький служка в церкви - помешан на футболе. А приходится выполнять скучные обязанности в церкви. Отец обещает отменить свой запрет на просмотр футбольных матчей, если Дэймонд поможет архиепископу в торжественной церковной службе.

Страна
Ирландия
Жанр
Комедия, Семейный, Драма, Короткометражка
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb