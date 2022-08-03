День Святой Троицы (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Pentecost
Комедия, Семейный11 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Дэймонд - маленький служка в церкви - помешан на футболе. А приходится выполнять скучные обязанности в церкви. Отец обещает отменить свой запрет на просмотр футбольных матчей, если Дэймонд поможет архиепископу в торжественной церковной службе.
СтранаИрландия
ЖанрКомедия, Семейный, Драма, Короткометражка
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Питер
МакДональд
- ЭБАктёр
Эндрю
Беннетт
- СГАктёр
Скотт
Грэхэм
- Актёр
Майкл
МакЭлхаттон
- ВСАктриса
Валери
Спелман
- ИХАктёр
Имонн
Хант
- ДВАктёр
Дон
Вичерли
- ДНАктёр
Дес
Нилон
- ДСАктёр
Дэвид
Секстон
- СОАктёр
Саймон
О’Дрискол
- ЛРАктёр
Люк
Рейлли
- Сценарист
Питер
МакДональд
- ЭОПродюсер
Элимир
О’Кейн
- БФХудожница
Белль
Фиппс
- ПДОператор
Патрик
Джордан
- ДМКомпозитор
Джон
МакФиллипс