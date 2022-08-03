Дэн Содер: сын Гэри (фильм, 2019) смотреть онлайн

Дэн Содер: сын Гэри
2019, Dan Soder: Son of a Gary
Комедия59 мин18+

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Комик и актер Дэн Содер представляет свой первый спешел — специально для HBO. Запись живого (и очень успешного) выступления перед аудиторией The Bowery Ballroom в Нью-Йорке во всей красе демонстрирует убийственный юмор Содера, сотканный из мелких бытовых деталей и честных историй из жизни. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb