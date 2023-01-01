День Шакала (фильм, 1973) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм, действие которого происходит во Франции в начале 60-х годов, основан на реальных событиях. Картина воспроизводит историю покушения на жизнь президента Франции Шарля де Голля, предпринятую ультраправой террористической организацией ОАС. Исполнителем воли преступников стал опытный наемный убийца по кличке Шакал, согласившийся выполнить эту работу на полмиллиона долларов.



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