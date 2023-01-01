День Шакала (фильм, 1973) смотреть онлайн
1973, The Day of the Jackal
Детективы, Криминал136 мин18+
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Сюжет
Фильм, действие которого происходит во Франции в начале 60-х годов, основан на реальных событиях. Картина воспроизводит историю покушения на жизнь президента Франции Шарля де Голля, предпринятую ультраправой террористической организацией ОАС. Исполнителем воли преступников стал опытный наемный убийца по кличке Шакал, согласившийся выполнить эту работу на полмиллиона долларов.
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ФЦРежиссёр
Фред
Циннеман
- ЭФАктёр
Эдвард
Фокс
- МЛАктёр
Микаэль
Лонсдаль
- ТААктёр
Теренс
Александр
- МОАктёр
Мишель
Оклер
- АБАктёр
Алан
Бэдел
- ТБАктёр
Тони
Бриттон
- ДДАктёр
Дерек
Джекоби
- ДКАктёр
Денис
Кэри
- СКАктёр
Сирил
Кьюсак
- МДАктёр
Морис
Денэм
- ФФСценарист
Фредерик
Форсайт
- ДВПродюсер
Джон
Вулф
- ИАПродюсер
Ирвинг
Аллен
- АРПродюсер
Альберт
Р. Брокколи
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- РДХудожница
Розин
Деламар
- ЖТОператор
Жан
Турнье
- ЖДКомпозитор
Жорж
Делерю