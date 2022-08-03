День, когда время закончилось
Wink
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День, когда время закончилось
6.01979, The Day Time Ended
Ужасы, Приключения79 мин12+

День, когда время закончилось (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Обычная среднестатистическая американская семья переезжает в новый дом, который становится объектом высадки пришельцев. После необычного визита дом проваливается во временную дыру, и семейство оказывается на чужой планете...

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Приключения
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «День, когда время закончилось»