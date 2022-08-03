День, когда время закончилось (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Обычная среднестатистическая американская семья переезжает в новый дом, который становится объектом высадки пришельцев. После необычного визита дом проваливается во временную дыру, и семейство оказывается на чужой планете...
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Приключения
КачествоSD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
3.6 IMDb
- Д’Режиссёр
Джон
’Бад’ Кардос
- ДДАктёр
Джим
Дэвис
- КМАктёр
Кристофер
Митчем
- ДМАктриса
Дороти
Мэлоун
- МЛАктриса
Марси
Лэфферти
- НРАктриса
Наташа
Райан
- РКАктёр
Роберто
Контрерас
- УШСценарист
Уэйн
Шмидт
- ДЛСценарист
Дж.
Ларри Кэрролл
- ДШСценарист
Дэвид
Шмёллер
- СНСценарист
Стив
Нилл
- СНПродюсер
Стив
Нилл
- УШПродюсер
Уэйн
Шмидт
- ЧБПродюсер
Чарльз
Бэнд
- ПГПродюсер
Пол
Гентри
- ТНМонтажёр
Тед
Николау
- РБКомпозитор
Ричард
Бэнд