Деметриус Андраде vs Мацей Сулецки (фильм, 2019) смотреть онлайн

Когда-то Деметриус Андраде стал чемпионом мира в первом среднем весе, но захотел пойти еще дальше и поднялся в средний дивизион, где тоже завоевал главный пояс WBO. Первая защита прошла успешно – Артур Акавов отправился в нокаут в последнем раунде. Пора отстаивать титул во второй раз – против Мацея Сулецки, для которого бой с Андраде станет высшей точкой карьеры.

