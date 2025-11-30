Деметриус Андраде vs Артур Акавов (фильм, 2019) смотреть онлайн

Вторая попытка Артура Акавова стать чемпионом мира WBO в среднем весе. В прошлый раз, три года назад, россиянин в относительно близком поединке уступил Билли Джо Сондерсу, но выводы явно сделаны – ни одного поражения с тех пор и заслуженный шанс снова зацепиться за титул. В соперниках теперь могучий Деметриус Андраде, который проведет первую защиту пояса.

