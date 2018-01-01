Wink
Фильмы
Дело Собчака
Актёры и съёмочная группа фильма «Дело Собчака»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дело Собчака»

Режиссёры

Вера Кричевская

Режиссёр

Актёры

Ксения Собчак

Актриса
Людмила Нарусова

Актриса
Алексей Кудрин

Актёр
Александр Коржаков

Актёр
Сати Спивакова

Актриса
Андрей Константинов

Актёр
Анатолий Собчак

Актёр

Сценаристы

Ксения Собчак

Сценарист
Вера Кричевская

Сценарист

Продюсеры

Нино Маисаиа

Продюсер
Дмитрий Гришин

Продюсер

Монтажёры

Никита Иванов

Монтажёр
Владимир Те

Монтажёр

Операторы

Даниил Сальхов

Оператор

Композиторы

Андрей Антонец

Композитор
Евгений Игнашев

Композитор