Дело Собчака (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.52018, Дело Собчака
Документальный118 мин12+
О фильме
Для документального фильма о политической карьере своего отца Ксения Собчак провела серию интервью с людьми, стоявшими у власти в 90-е. Картина подробно исследует восхождение ленинградского профессора на пост первого мэра Санкт-Петербурга и его стремительное падение из-за ложных обвинений.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время118 мин / 01:58
6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ВКРежиссёр
Вера
Кричевская
- Актриса
Ксения
Собчак
- ЛНАктриса
Людмила
Нарусова
- Актёр
Алексей
Кудрин
- АКАктёр
Александр
Коржаков
- Актриса
Сати
Спивакова
- АКАктёр
Андрей
Константинов
- АСАктёр
Анатолий
Собчак
- Сценарист
Ксения
Собчак
- ВКСценарист
Вера
Кричевская
- НМПродюсер
Нино
Маисаиа
- ДГПродюсер
Дмитрий
Гришин
- НИМонтажёр
Никита
Иванов
- ВТМонтажёр
Владимир
Те
- ДСОператор
Даниил
Сальхов
- ААКомпозитор
Андрей
Антонец
- ЕИКомпозитор
Евгений
Игнашев