Дело Собчака (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Дело Собчака
Документальный, 118 мин, 12+

О фильме

Для документального фильма о политической карьере своего отца Ксения Собчак провела серию интервью с людьми, стоявшими у власти в 90-е. Картина подробно исследует восхождение ленинградского профессора на пост первого мэра Санкт-Петербурга и его стремительное падение из-за ложных обвинений.

Россия
Документальный
SD
118 мин / 01:58

6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

