Дело Собчака (фильм, 2018) смотреть онлайн

Для документального фильма о политической карьере своего отца Ксения Собчак провела серию интервью с людьми, стоявшими у власти в 90-е. Картина подробно исследует восхождение ленинградского профессора на пост первого мэра Санкт-Петербурга и его стремительное падение из-за ложных обвинений.

