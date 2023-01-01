Deep Purple - Perfect Strangers: Live (фильм, 1984) смотреть онлайн

Сюжет

В 1984 году состоялось долгожданное воссоединение исполнителей классического сборника Deep Purple Mark II — Ричи Блэкмора, Иэна Гиллана, Роджера Гловера, Джона Лорда и Иэна Пэйса. Это их первое совместное выступление с 1973 года. Они записали новый студийный альбом Perfect Strangers и отправились в концертный тур. Выступление было снято на видео в Мельбурне, Австралия и в настоящее время является единственной записью полного концерта группы. Это потрясающее зрелище, в котором участники группы выступают как бунтовщики. Сет-лист включает в себя как новые на тот момент композиции из альбома Perfect Strangers, так и полюбившиеся фанатам песни начала семидесятых. Кульминацией становится блестящее исполнение Smoke On The Water в конце концерта. Несомненно, это одна из лучших записей концертов Deep Purple, которая должна быть у каждого из их многочисленных фанатов.



Deep Purple - Perfect Strangers: Live смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.