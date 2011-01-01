Dead Space: Последствия (фильм, 2011) смотреть онлайн

Второй полнометражный фильм по вселенной Dead Space. Сюжет расскажет о трагических событиях на Aegis VII. В 2509 году Земля потеряла связь с космическим кораблем «Ишимура» и Айзеком Кларком. А также и с космическим кораблем «О`Бэннон», который был первым отправлен на спасение «Ишимуры». Четверо членов экипажа «О`Бэннон» выжили, но никто не знает, что приключилось с остальными...



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