Dead Space: Последствия
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Dead Space: Последствия

Dead Space: Последствия (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.02011, Dead Space: Aftermath
Мультфильм, Фантастика74 мин18+

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О фильме

Второй полнометражный фильм по вселенной Dead Space. Сюжет расскажет о трагических событиях на Aegis VII. В 2509 году Земля потеряла связь с космическим кораблем «Ишимура» и Айзеком Кларком. А также и с космическим кораблем «О`Бэннон», который был первым отправлен на спасение «Ишимуры». Четверо членов экипажа «О`Бэннон» выжили, но никто не знает, что приключилось с остальными...

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Страна
США, Южная Корея
Жанр
Мультфильм для взрослых, Фантастика, Ужасы, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb