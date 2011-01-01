Dead Space: Последствия (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.02011, Dead Space: Aftermath
Мультфильм, Фантастика74 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Второй полнометражный фильм по вселенной Dead Space. Сюжет расскажет о трагических событиях на Aegis VII. В 2509 году Земля потеряла связь с космическим кораблем «Ишимура» и Айзеком Кларком. А также и с космическим кораблем «О`Бэннон», который был первым отправлен на спасение «Ишимуры». Четверо членов экипажа «О`Бэннон» выжили, но никто не знает, что приключилось с остальными...
Dead Space: Последствия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША, Южная Корея
ЖанрМультфильм для взрослых, Фантастика, Ужасы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb
- МДРежиссёр
Майкл
Д’Иса-Хоган
- Актёр
Кристофер
Джадж
- РЧАктёр
Рикардо
Чавира
- ГЕАктриса
Гвендолин
Ео
- ККАктёр
Курт
Корнелиус
- ГМАктёр
Грэм
Мактавиш
- ПВАктёр
Питер
Вудворд
- КУАктриса
Кари
Уолгрен
- ЙКАктёр
Йорго
Константин
- КЛАктриса
Кристин
Лэйкин
- ДХАктёр
Джесси
Хэд
- БОСценарист
Брэндон
Оман
- МДСценарист
Майкл
Д’Иса-Хоган
- ЧБСценарист
Чак
Бивер
- ЧБПродюсер
Чак
Бивер