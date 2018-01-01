Wink
Даже у ягнят есть зубы
Актёры и съёмочная группа фильма «Даже у ягнят есть зубы»

Актёры

Кирстен Праут

Kirsten Zien
АктрисаSloane (в титрах: Kirsten Prout)
Тиера Сковбай

Tiera Skovbye
АктрисаKatie
Гаррет Блэк

Garrett Black
АктёрJed
Джеймисон Паркер

Jameson Parker
АктёрLucas
Майкл Карл Ричардс

Michael Karl Richards
АктёрJason
Кристиан Слоун

Christian Sloan
АктёрThe Pastor
Патрик Гилмор

Patrick Gilmore
АктёрBoris
Грэм Беддос

Graem Beddoes
АктёрCigarette Man
Крэйг Марч

Craig March
АктёрSheriff Andrews
Гвинит Уолш

Gwynyth Walsh
АктрисаMother

Продюсеры

Джейн Эйвери

Jane Avery
Продюсер
Джошуа Батлер

Joshua Butler
Продюсер

Операторы

Анна МакДональд

Anna MacDonald
Оператор