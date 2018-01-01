WinkФильмыДаже у ягнят есть зубыАктёры и съёмочная группа фильма «Даже у ягнят есть зубы»
Актёры и съёмочная группа фильма «Даже у ягнят есть зубы»
Актёры
АктрисаSloane (в титрах: Kirsten Prout)
Кирстен ПраутKirsten Zien
АктрисаKatie
Тиера СковбайTiera Skovbye
АктёрJed
Гаррет БлэкGarrett Black
АктёрLucas
Джеймисон ПаркерJameson Parker
АктёрJason
Майкл Карл РичардсMichael Karl Richards
АктёрThe Pastor
Кристиан СлоунChristian Sloan
АктёрBoris
Патрик ГилморPatrick Gilmore
АктёрCigarette Man
Грэм БеддосGraem Beddoes
АктёрSheriff Andrews
Крэйг МарчCraig March
АктрисаMother