Даже у ягнят есть зубы
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Даже у ягнят есть зубы

Даже у ягнят есть зубы (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.12015, Even Lambs Have Teeth
Ужасы, Триллер75 мин18+

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О фильме

Подвергшись насилию со стороны местных психопатов в небольшом городке, две девушки решают изощренно отомстить своим мучителям.

Страна
Канада, Франция
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.1 IMDb