Давид и Голиаф (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Легенда классического голливудского кино Орсон Уэллс в историческом боевике по событиям, описанным еще в Ветхом Завете. Стареющий правитель Израиля Саул вызывает недовольство Всевышнего. Государство при нем не процветает, а самое ужасное – Ковчег Завета, ящик со скрижалями десяти заповедей, которые Господь дал пророку Моисею на горе Синай, находится в руках филистимлян. Пророк Самуил сообщает Саулу, что его потомков среди будущих правителей Израиля не значится. Следующим царем, по его словам, станет сын пастуха Давид. Вскоре будущий правитель объявляется во дворце, и сразу же зарабатывает авторитет, излечив старого Саула. Но времени праздновать нет – филистимляне вот-вот захватят Израиль, ведь на их стороне сражается великан по имени Голиаф. Ни один воин Иерусалима не способен бросить ему вызов, но Давид все же решается. Смотрите библейскую битву в фильме «Давид и Голиаф» онлайн в видеосервисе Wink.



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