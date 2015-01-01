Давай знакомиться. Кино (фильм, 2015) смотреть онлайн

Стюарт — благополучный, но слегка закомплексованный мужчина в самом расцвете сил. Он недавно расстался со своей подругой и переехал в Лос Анджелес. Когда его бывшая приезжает к нему в гости, он решает сделать все, чтобы произвести впечатление сверхуспешного человека: хвастается знакомствами со знаменитостями и достает приглашения на самые элитные вечеринки... Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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