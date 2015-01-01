Давай знакомиться. Кино
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Давай знакомиться. Кино
7.42015, Hello Ladies: The Movie
Комедия77 мин18+

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Давай знакомиться. Кино (фильм, 2015) смотреть онлайн

О фильме

Стюарт — благополучный, но слегка закомплексованный мужчина в самом расцвете сил. Он недавно расстался со своей подругой и переехал в Лос Анджелес. Когда его бывшая приезжает к нему в гости, он решает сделать все, чтобы произвести впечатление сверхуспешного человека: хвастается знакомствами со знаменитостями и достает приглашения на самые элитные вечеринки... Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Комедия
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Давай знакомиться. Кино»