7.42015, Hello Ladies: The Movie
Комедия77 мин18+
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Давай знакомиться. Кино (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Стюарт — благополучный, но слегка закомплексованный мужчина в самом расцвете сил. Он недавно расстался со своей подругой и переехал в Лос Анджелес. Когда его бывшая приезжает к нему в гости, он решает сделать все, чтобы произвести впечатление сверхуспешного человека: хвастается знакомствами со знаменитостями и достает приглашения на самые элитные вечеринки... Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Мерчант
- Актёр
Стивен
Мерчант
- КВАктриса
Кристин
Вудс
- НТАктёр
Нейт
Торренс
- КУАктёр
Кевин
Уайзман
- КМАктёр
Кайл
Муни
- АКАктёр
Адам
Кэмпбелл
- ККАктриса
Карли
Крэйг
- НФАктёр
Нельсон
Франклин
- Актёр
Райан
Хансен
- Сценарист
Стивен
Мерчант
- ДССценарист
Джин
Ступницки
- Сценарист
Ли
Айзенберг
- Продюсер
Ли
Айзенберг
- Продюсер
Стивен
Мерчант
- ДСПродюсер
Джин
Ступницки
- БМХудожник
Бретт
МакКензи
- ДБМонтажёр
Джастин
Бурре