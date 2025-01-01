Далтон Смит vs Хосе Сепеда (фильм, 2025) смотреть онлайн

Бой за вакантный пояс WBC Silver в первом полусреднем весе. За предыдущие два года Хосе Сепеда выиграл всего один поединок из трех – сможет ли бывший претендент на чемпионство мира прервать неудачную серию в борьбе с непобедимым Далтоном Смитом?



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