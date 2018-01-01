Да наступит хаос
Wink
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Да наступит хаос
8.32018, It Will be Chaos
Документальный88 мин18+

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Да наступит хаос (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

На примере двух частных человеческих трагедий авторы рассматривают такие масштабные вопросы, как неравенство в мире и лицемерная иммиграционная политика процветающих государств. Первая история посвящена сирийцу Ваэлу, планирующему перевести свою семью в Европу. Вторая — африканцу Арегаю, который перебрался в Италию, по пути пережив кораблекрушение рядом с островом Лампедуза. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.5 IMDb