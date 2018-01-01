Да наступит хаос (фильм, 2018) смотреть онлайн

На примере двух частных человеческих трагедий авторы рассматривают такие масштабные вопросы, как неравенство в мире и лицемерная иммиграционная политика процветающих государств. Первая история посвящена сирий�цу Ваэлу, планирующему перевести свою семью в Европу. Вторая — африканцу Арегаю, который перебрался в Италию, по пути пережив кораблекрушение рядом с островом Лампедуза. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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