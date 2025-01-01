Чёрный телефон 2 (фильм, 2025) смотреть онлайн

Хоррор «Черный телефон 2» — фильм Скотта Дерриксона, снявшего «Шесть демонов Эмили Роуз», с Итаном Хоуком в главной роли. Сиквел нашумевшего ужастика 2021 года развивает темы подростковых травм, связанных с паранормальными явлениями, еще сильнее сгущая краски и нагнетая атмосферу инфернального кошмара.



Прошло четыре года с тех пор, как 17-летнего Финна освободили из плена безумного преступника, но парень все еще борется за восстановление привычного жизненного уклада. Тем временем его младшую сестру, 15-летнюю Гвен, начинают преследовать странные кошмары — девочке снится звонящий черный телефон и жуткие образы трех мальчиков в зимнем лагере. Желая разобраться в происходящем и покончить с этими переживаниями, Гвен убеждает брата поехать с ней туда, куда направляют ее эти зловещие видения.



«Черный телефон 2» 2025 года развивает идеи первой части, углубляясь в психологические и семейные аспекты. Действие перемещается в новую локацию — на заснеженное озеро, где герои сталкиваются с новыми мистическими прозрениями. Зимний пейзаж лагеря отличается от городского антуража предыдущего фильма, подчеркивая чувство подкрадывающейся угрозы.

