Чужие: Поле битвы — Земля (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Недалекое будущее. Контакты с инопланетянами уже стали реальностью, и до недавнего времени пришельцы не проявляли агрессии по отношению к человечеству. Но всe изменилось в день, когда американские военные взяли в плен экипаж летающей тарелки, обнаруженной в штате Невада. Чтобы вызволить пленных, инопланетные власти отправляют на Землю свои силы, а перепуганные американцы решают дать им военный отпор. К чему это приведeт?



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