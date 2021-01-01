Чужие: Поле битвы — Земля
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Чужие: Поле битвы — Земля

Чужие: Поле битвы — Земля (фильм, 2021) смотреть онлайн

3.82021, Alien: Battlefield Earth
Фантастика79 мин18+

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Сюжет

Недалекое будущее. Контакты с инопланетянами уже стали реальностью, и до недавнего времени пришельцы не проявляли агрессии по отношению к человечеству. Но всe изменилось в день, когда американские военные взяли в плен экипаж летающей тарелки, обнаруженной в штате Невада. Чтобы вызволить пленных, инопланетные власти отправляют на Землю свои силы, а перепуганные американцы решают дать им военный отпор. К чему это приведeт?

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

2.2 IMDb