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Чувство справедливости

Чувство справедливости (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Equity
Драма96 мин18+

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О фильме

История старшего инвестиционного банкира, которой вопреки нависшему над ней финансовому скандалу предстоит раскрыть коррупционные схемы.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.6 IMDb