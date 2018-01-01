Wink
Фильмы
Чупакабра
Актёры и съёмочная группа фильма «Чупакабра»

Актёры и съёмочная группа фильма «Чупакабра»

Режиссёры

Григорий Коломийцев

Режиссёр

Актёры

Платон Кузмич

Актёр
Татьяна Князева

Актриса
Карина Александрова

Актриса
Саид Гамзатов

Актёр
Серафим Черкинский

Актёр
Игорь Сигаев

АктёрМясник
Олег Ягодин

Актёр

Сценаристы

Серафима Головченко

Сценарист

Продюсеры

Владимир Малышев

Продюсер
Федор Попов

Продюсер

Художники

Екатерина Близнюк

Художница

Монтажёры

Григорий Коломийцев

Монтажёр
Наталья Шмидт

Монтажёр

Операторы

Алексей Вензос

Оператор

Композиторы

Евгений Зиборов

Композитор
Стана Шоша

Композитор