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Чудовища Берингова моря

Чудовища Берингова моря (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Bering Sea Beast
Ужасы, Приключения82 мин18+

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О фильме

В Беринговом море происходят ужасные вещи — люди становятся жертвами чудовищных морских вампиров…

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

3.1 КиноПоиск
3.0 IMDb