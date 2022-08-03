Чудовища Берингова моря (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Bering Sea Beast
Ужасы, Приключения82 мин18+
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О фильме
В Беринговом море происходят ужасные вещи — люди становятся жертвами чудовищных морских вампиров…
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
3.1 КиноПоиск
3.0 IMDb
- ДЭРежиссёр
Дон
Э. ФонтЛеРой
- ГБАктёр
Грэйлен
Брайант Бэнкс
- ББАктёр
Брэндон
Бимер
- КДАктёр
Кевин
Добсон
- ЖФАктриса
Жаклин
Флеминг
- РХАктёр
Режис
Хэррингтон
- ИЛАктёр
Исайа
Лаборд
- ДЛАктёр
Джонатан
Липники
- Актёр
Майкл
Пападжон
- БДСценарист
Брук
Дархэм
- КМПродюсер
Кеннет
М. Бэдиш
- БСПродюсер
Брэд
Сауфвик
- ЧЛХудожник
Чарли
ЛаВой
- ДБХудожница
Джейми
Бон
- СКМонтажёр
Скотт
Конрад
- ДЭОператор
Дон
Э. ФонтЛеРой