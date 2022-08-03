Чудо на 34-й улице (фильм, 1994) смотреть онлайн
8.91994, Miracle on 34th Street
Фэнтези, Драма109 мин18+
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О фильме
Маленькие дети искренне верят в чудеса и всегда с замиранием сердца ждут самого волшебного праздника в году. А шестилетняя Сюзан, у которой нет папы, не верит, что Санта Клаус — настоящий волшебник. Мама давным-давно открыла девочке его «секрет».
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЛМРежиссёр
Лес
Мэйфилд
- РААктёр
Ричард
Аттенборо
- Актриса
Элизабет
Перкинс
- Актёр
Дилан
МакДермотт
- ДУАктёр
Дж.Т.
Уолш
- Актёр
Джеймс
Римар
- ДЛАктриса
Джейн
Ливз
- СДАктёр
Саймон
Джонс
- УУАктёр
Уильям
Уиндом
- МУАктриса
Мара
Уилсон
- РПАктёр
Роберт
Проски
- ДССценарист
Джордж
Ситон
- ДХСценарист
Джон
Хьюз
- ВДСценарист
Валентайн
Дейвис
- ДХПродюсер
Джон
Хьюз
- УРПродюсер
Уильям
Райан
- Монтажёр
Раджа
Госнелл
- ХМОператор
Хулио
Макат
- ББКомпозитор
Брюс
Бротон