Чудо на 34-й улице
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Чудо на 34-й улице

Чудо на 34-й улице (фильм, 1994) смотреть онлайн

8.91994, Miracle on 34th Street
Фэнтези, Драма109 мин18+

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О фильме

Маленькие дети искренне верят в чудеса и всегда с замиранием сердца ждут самого волшебного праздника в году. А шестилетняя Сюзан, у которой нет папы, не верит, что Санта Клаус — настоящий волшебник. Мама давным-давно открыла девочке его «секрет».

Страна
США
Жанр
Семейный, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чудо на 34-й улице»