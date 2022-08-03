Чудо на 34-й улице (фильм, 1994) смотреть онлайн

Маленькие дети искренне верят в чудеса и всегда с замиранием сердца ждут самого волшебного праздника в году. А шестилетняя Сюзан, у которой нет папы, не верит, что Санта Клаус — настоящий волшебник. Мама давным-давно открыла девочке его «секрет».

