Чудаки 2.5 (фильм, 2007) смотреть онлайн

Компания великовозрастных отморозков возвращается, чтобы поднять ставки выше, чем когда-либо. Они совершают перед камерой настолько изощренное членовредительство, такие сумасшедшие трюки, которые точно никому не стоит пытаться повторять. Вы готовы спрыгнуть с моста, будучи привязанным за причинное место к другому человеку?

