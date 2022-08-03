Чудаки 2.5
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Чудаки 2.5

Чудаки 2.5 (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Jackass 2.5
Документальный, Боевик61 мин18+

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О фильме

Компания великовозрастных отморозков возвращается, чтобы поднять ставки выше, чем когда-либо. Они совершают перед камерой настолько изощренное членовредительство, такие сумасшедшие трюки, которые точно никому не стоит пытаться повторять. Вы готовы спрыгнуть с моста, будучи привязанным за причинное место к другому человеку?

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Документальный
Качество
SD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чудаки 2.5»