Чудаки 2.5 (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Jackass 2.5
Документальный, Боевик61 мин18+
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О фильме
Компания великовозрастных отморозков возвращается, чтобы поднять ставки выше, чем когда-либо. Они совершают перед камерой настолько изощренное членовредительство, такие сумасшедшие трюки, которые точно никому не стоит пытаться повторять. Вы готовы спрыгнуть с моста, будучи привязанным за причинное место к другому человеку?
СтранаСША
ЖанрКомедия, Боевик, Документальный
КачествоSD
Время61 мин / 01:01
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Джефф
Треймейн
- Актёр
Джонни
Ноксвил
- БМАктёр
Бэм
Марджера
- ПЛАктёр
Престон
Лэси
- ДИАктёр
Дэйв
Инглэнд
- КПАктёр
Крис
Понтиус
- ДААктёр
Джейсон
Акунья
- ЭМАктёр
Эрен
МакГехи
- САктёр
Стив-О
- РДАктёр
Райан
Данн
- Актёр
Джефф
Треймейн
- Сценарист
Джефф
Треймейн
- Сценарист
Джонни
Ноксвил
- БМСценарист
Бэм
Марджера
- ССценарист
Стив-О
- Продюсер
Спайк
Джонс
- Продюсер
Джонни
Ноксвил
- Продюсер
Джефф
Треймейн
- ШКПродюсер
Шон
Кливер
- ДБХудожник
Дж.П.
Блэкмон
- СдХудожница
Сара
де Са Рего
- МКХудожник
Майк
Кассак
- ДЕОператор
Дмитрий
Еляшкевич
- СШКомпозитор
Сэм
Шпигель