Wink
Фильмы
Чудачество любви не помеха! Положись на меня
Актёры и съёмочная группа фильма «Чудачество любви не помеха! Положись на меня»

Актёры и съёмочная группа фильма «Чудачество любви не помеха! Положись на меня»

Режиссёры

Тацуя Исихара

Тацуя Исихара

Tatsuya Ishihara
Режиссёр

Актёры

Сумирэ Уэсака

Сумирэ Уэсака

Sumire Uesaka
АктрисаSanae Dekomori
Тинацу Акасаки

Тинацу Акасаки

Chinatsu Akasaki
АктрисаShinka Nibutani
Маая Утида

Маая Утида

Maaya Uchida
АктрисаRikka Takanashi
Дзюн Фукуяма

Дзюн Фукуяма

Jun Fukuyama
АктёрYuuta Togashi
Адзуми Асакура

Адзуми Асакура

Azumi Asakura
АктрисаKumin Tsuyuri
Соитиро Хоси

Соитиро Хоси

Soichiro Hoshi
АктёрMakoto Isshiki
Дзюнко Ивао

Дзюнко Ивао

Junko Iwao
АктрисаRikka no Haha
Дзюри Нагацума

Дзюри Нагацума

Juri Nagatsuma
АктрисаSatone Shichimiya
Эри Сэндаи

Эри Сэндаи

Eri Sendai
АктрисаTouka Takanashi
Каори Фукухара

Каори Фукухара

Kaori Fukuhara
АктрисаKuzuha Togashi

Сценаристы

Дзюкки Ханада

Дзюкки Ханада

Jukki Hanada
Сценарист

Актёры дубляжа

Ульяна Романова

Ульяна Романова

Актриса дубляжа
Жанна Грищук

Жанна Грищук

Актриса дубляжа
Любовь Марчук

Любовь Марчук

Актриса дубляжа
Юрий Романов

Юрий Романов

Актёр дубляжа
Мария Раздобарина

Мария Раздобарина

Актриса дубляжа

Композиторы

Акито Мацуда

Акито Мацуда

Akito Matsuda
Композитор