Чудачество любви не помеха! Положись на меня (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.02018, Eiga Chuunibyou demo koi ga shitai! Take On Me
Аниме, Комедия89 мин16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Идeт третий год обучения Юты и Рикки в старшей школе.Тока решает забрать Рикку с собой в Италию, где ей предложили работу в местном ресторане. Юта боится расставания с Риккой, он предлагает ей сбежать. Так начинаются путешествие двух влюблeнных по Японии.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ТИРежиссёр
Тацуя
Исихара
- СУАктриса
Сумирэ
Уэсака
- ТААктриса
Тинацу
Акасаки
- МУАктриса
Маая
Утида
- ДФАктёр
Дзюн
Фукуяма
- АААктриса
Адзуми
Асакура
- СХАктёр
Соитиро
Хоси
- ДИАктриса
Дзюнко
Ивао
- ДНАктриса
Дзюри
Нагацума
- ЭСАктриса
Эри
Сэндаи
- КФАктриса
Каори
Фукухара
- ДХСценарист
Дзюкки
Ханада
- УРАктриса дубляжа
Ульяна
Романова
- ЖГАктриса дубляжа
Жанна
Грищук
- ЛМАктриса дубляжа
Любовь
Марчук
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- МРАктриса дубляжа
Мария
Раздобарина
- АМКомпозитор
Акито
Мацуда