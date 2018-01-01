Что тебе нужно для жизни (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Психологический триллер от режиссера «Искателей могил» о том, что даже самые близкие люди не знают всех тайн друг друга. Джулс и Джеки приезжают в лесной дом, где Джеки провела свое детство, чтобы отметить годовщину брака. Джулс сразу замечает, то поведение ее жены изменилось: Джеки ушла в себя и погрузилась в воспоминания. Вскоре их уединение нарушает Сара, давняя знакомая Джеки. Она называет девушку Мэган, чем еще больше запутывает Джулс. Постепенно она начинает все больше узнавать о прошлом Джеки, которую, как оказалось, она совсем не знает.



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