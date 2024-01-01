Фильм Что случилось осенью
2024, Quand vient l'automne
Драма, Комедия18+
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О фильме
Мишель, образцовая бабушка и великодушная соседка, наслаждается жизнью в бургундской деревне. Однажды, в нетерпеливом ожидании гостей, она отправляется с подругой Мари-Клод за грибами. Впереди — обед с дочерью и долгожданные каникулы с любимым внуком. Но досадный инцидент рушит все планы, лиша�я Мишель покоя и радости. Тогда Венсан, сын подруги, который недавно вышел из тюрьмы, решает исправить ситуацию по-своему.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb