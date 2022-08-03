Что скрывает вода
Wink
Фильмы
Что скрывает вода
5.52020, What Lies Below
Ужасы84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Что скрывает вода (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Мать-одиночка встречает 16-летнюю дочь Либи после летнего лагеря, и обе отправляются в лесной дом у озера, где девушку ждeт сюрприз: мама встречается с мужчиной и собирается за него замуж. Потенциальный отчим — высокий красавец, да ещe и учeный — сначала нравится любознательной Либи, и даже очень, но вскоре девушка замечает за ним странности.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Что скрывает вода»