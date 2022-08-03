Что скрывает вода (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Мать-одиночка встречает 16-летнюю дочь Либи после летнего лагеря, и обе отправляются в лесной дом у озера, где девушку ждeт сюрприз: мама встречается с мужчиной и собирается за него замуж. Потенциальный отчим — высокий красавец, да ещe и учeный — сначала нравится любознательной Либи, и даже очень, но вскоре девушка замечает за ним странности.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.4 IMDb
- БРРежиссёр
Брэйден
Р. Дуэммлер
- ЭХАктриса
Эма
Хорват
- МСАктриса
Мена
Сувари
- ТТАктёр
Трей
Такер
- ХВАктриса
Хаскири
Веласкес
- ОМАктёр
Олэн
Монтгомери
- ТИАктёр
Трой
Ивата
- ДКАктёр
Дэнни
Корбо
- ЭДАктриса
ЭйприлЭнн
Дэйс
- БРСценарист
Брэйден
Р. Дуэммлер
- ССПродюсер
Стефен
Стэнли
- КЭПродюсер
Кристина
Эспозито
- МЯАктриса дубляжа
Марина
Яковлева
- АЛАктриса дубляжа
Антонина
Лазаревская
- РСАктёр дубляжа
Роман
Сопко
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поликарпов
- МКХудожница
Мэгги
Кимболл
- РДМонтажёр
Р.Дж.
Дэниэл Ханна
- МСМонтажёр
Марк
Седака
- ГККомпозитор
Гэвин
Киз