Мать-одиночка встречает 16-летнюю дочь Либи после летнего лагеря, и обе отправляются в лесной дом у озера, где девушку ждeт сюрприз: мама встречается с мужчиной и собирается за него замуж. Потенциальный отчим — высокий красавец, да ещe и учeный — сначала нравится любознательной Либи, и даже очень, но вскоре девушка замечает за ним странности.

