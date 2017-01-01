Что скажут люди (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Ниша - шестнадцатилетняя девушка, ведущая двойную жизнь. Дома она примерная дочь, живущая по правилам, установленным в еe пакистанской семье. В кругу друзей она ничем не отличается от обычных норвежских подростков. Когда отец застаeт девушку в комнате с бойфрендом, еe жизнь резко меняется.



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