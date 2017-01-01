Что скажут люди (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Hva vil folk si
Драмы102 мин18+
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Сюжет
Ниша - шестнадцатилетняя девушка, ведущая двойную жизнь. Дома она примерная дочь, живущая по правилам, установленным в еe пакистанской семье. В кругу друзей она ничем не отличается от обычных норвежских подростков. Когда отец застаeт девушку в комнате с бойфрендом, еe жизнь резко меняется.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ИХРежиссёр
Ирам
Хак
- ММАктриса
Мария
Мождах
- АХАктёр
Адиль
Хуссэйн
- ЭХАктриса
Экавали
Ханна
- РСАктёр
Рохит
Сараф
- ШЧАктёр
Шиба
Чадха
- ЛПАктёр
Лалит
Париму
- ЖЗАктриса
Жанат
Зубар Рахмани
- ИЛАктёр
Исак
Лье Харр
- ИХСценарист
Ирам
Хак
- ТДПродюсер
Том
Деркур
- МЭПродюсер
Мадлен
Экман
- РЧХудожник
Рохит
Чатурведи
- ЯБМонтажёр
Янус
Биллесков Янсен
- АЭМонтажёр
Анне
Эстеруд
- ЛДКомпозитор
Лоренц
Дангель