Чико и Рита (фильм, 2010) смотреть онлайн
6.82010, Chico & Rita
Мультфильм, Музыка89 мин18+
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О фильме
Эта страстная история любви началась на Кубе конца 40-х годов. Чико — молодой пианист, влюбленный в джаз, Рита мечтает стать великой певицей. С той ночи, когда по воле судьбы они знакомятся в танце в одном из клубов Гаваны, жизнь постоянно соединяет и разлучает их, как персонажей болеро.
СтранаВеликобритания, Испания
ЖанрМультфильм для взрослых, Мультфильм, Криминал, Драма, Мелодрама, Музыка
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ТЭРежиссёр
Тоно
Эррандо
- ХМРежиссёр
Хавьер
Марискаль
- Режиссёр
Фернандо
Труэба
- ЛМАктриса
Лимара
Менесес
- ЭКАктёр
Эман
Ксор Онья
- МГАктёр
Марио
Гуерра
- ДААктёр
Джон
Адамс
- РААктёр
Ренни
Аросарена
- БРАктриса
Бланка
Роза Бланко
- ДдАктриса
Джеки
де ла Нуес
- РФАктёр
Ригоберто
Феррера
- КФАктёр
Кен
Форман
- РГАктёр
Рэй
Гильон
- ИМСценарист
Игнасио
Мартинес де Писон
- Сценарист
Фернандо
Труэба
- КУПродюсер
Кристина
Уэте
- БВКомпозитор
Бебо
Вальдес