Чико и Рита
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Чико и Рита

Чико и Рита (фильм, 2010) смотреть онлайн

6.82010, Chico & Rita
Мультфильм, Музыка89 мин18+

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О фильме

Эта страстная история любви началась на Кубе конца 40-х годов. Чико — молодой пианист, влюбленный в джаз, Рита мечтает стать великой певицей. С той ночи, когда по воле судьбы они знакомятся в танце в одном из клубов Гаваны, жизнь постоянно соединяет и разлучает их, как персонажей болеро.

Страна
Великобритания, Испания
Жанр
Мультфильм для взрослых, Мультфильм, Криминал, Драма, Мелодрама, Музыка
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чико и Рита»