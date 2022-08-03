Эта страстная история любви началась на Кубе конца 40-х годов. Чико — молодой пианист, влюбленный в джаз, Рита мечтает стать великой певицей. С той ночи, когда по воле судьбы они знакомятся в танце в одном из клубов Гаваны, жизнь постоянно соединяет и разлучает их, как персонажей болеро.

