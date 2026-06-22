Фильм Четыре шага в облаках

Коммивояжер и отец семейства Паоло едет по делам. В поезде он обращает внимание на одинокую девушку Марию. Позже он встречает ее в автобусе, и она рассказывает, что у нее неприятности. Она беременна, а отец ребенка бросил ее, и она не знает как сказать родителям, что она не замужем. Мария просит Паоло сыграть роль ее мужа, и он соглашается.

