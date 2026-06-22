Четыре шага в облаках
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Четыре шага в облаках

Фильм Четыре шага в облаках

1942, 4 passi fra le nuvole
Драма, Комедия18+
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О фильме

Коммивояжер и отец семейства Паоло едет по делам. В поезде он обращает внимание на одинокую девушку Марию. Позже он встречает ее в автобусе, и она рассказывает, что у нее неприятности. Она беременна, а отец ребенка бросил ее, и она не знает как сказать родителям, что она не замужем. Мария просит Паоло сыграть роль ее мужа, и он соглашается.

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Четыре шага в облаках»