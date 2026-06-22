Фильм Четыре шага в облаках
1942, 4 passi fra le nuvole
Драма, Комедия18+
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О фильме
Коммивояжер и отец семейства Паоло едет по делам. В поезде он обращает внимание на одинокую девушку Марию. Позже он встречает ее в автобусе, и она рассказывает, что у нее неприятности. Она беременна, а отец ребенка бросил ее, и она не знает как сказать родителям, что она не замужем. Мария просит Паоло сыграть роль ее мужа, и он соглашается.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- АБРежиссёр
Алессандро
Блазетти
- АБАктриса
Адриана
Бенетти
- ГРАктриса
Гудитта
Риссоне
- АСАктёр
Альдо
Сильвани
- ОБАктёр
Оресте
Биланчиа
- ДБАктёр
Джильдо
Боччи
- АБАктёр
Артуро
Брагалья
- АМАктёр
Армандо
Мильяри
- ДМАктёр
Джачинто
Мольтени
- СБАктёр
Сильвио
Баголини
- АКАктриса
Ада
Коланджели
- АБСценарист
Алессандро
Блазетти
- ЧДСценарист
Чезаре
Дзаваттини
- ДАПродюсер
Джузеппе
Амато
- ЮЧАктёр дубляжа
Юрий
Чекулаев
- ДСАктриса дубляжа
Данута
Столярская
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гицерот
- СБАктёр дубляжа
Степан
Бубнов
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Курилов
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Кельберер
- МСМонтажёр
Марио
Серандреи
- ВВОператор
Вацлав
Вих
- АЧКомпозитор
Алессандро
Чиконьини