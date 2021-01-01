Четыре мушкетера (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Октябрь 1964 года. Олимпиада в Токио в самом разгаре. Спортсмены случайно узнают, что в Москве произошел переворот: сместили Хрущева. Выигрывает команда – выигрывает страна. Под таким девизом выступает легендарная команда советских рапиристов. Марк Мидлер и его мушкетеры пять лет подряд выиг�рывают все международные соревнования. Но именно эта токийская олимпиада станет самой драматичной в их спортивной карьере, а финальный поединок навсегда пойдет в историю мирового спорта.





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