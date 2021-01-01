Четыре мушкетера
Wink
Фильмы
Четыре мушкетера

Четыре мушкетера (фильм, 2021) смотреть онлайн

9.22021, Четыре мушкетера
Документальные, Спорт48 мин6+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Октябрь 1964 года. Олимпиада в Токио в самом разгаре. Спортсмены случайно узнают, что в Москве произошел переворот: сместили Хрущева. Выигрывает команда – выигрывает страна. Под таким девизом выступает легендарная команда советских рапиристов. Марк Мидлер и его мушкетеры пять лет подряд выигрывают все международные соревнования. Но именно эта токийская олимпиада станет самой драматичной в их спортивной карьере, а финальный поединок навсегда пойдет в историю мирового спорта.

Четыре мушкетера смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Спорт, Документальные

Рейтинг