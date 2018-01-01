Wink
Детям
Четыре монеты
Актёры и съёмочная группа фильма «Четыре монеты»

Режиссёры

Григорий Ломидзе

Режиссёр

Актёры

Георгий Вицин

Актёрстарик Ахмет

Сценаристы

Яков Зискинд

Сценарист
Михаил Калинин

Сценарист

Художники

Р. Гурова

Художница

Операторы

Иосиф Голомб

Оператор

Композиторы

Александр Долуханян

Композитор