Четвертак (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Two Bits
Драмы80 мин12+
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Сюжет
Америка. 1933 год. Мальчик из бедной семьи итальянских эмигрантов, Дженнаро, очень хочет попасть в только что открывшийся кинотеатр «Ла Палома», но билет стоит 25 центов, которых у него нет. Проблема кажется мальчишке совершенно неразрешимой, но дед с утра твердит, что сегодня умрет и оставит внуку монету в 25 центов…
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДФРежиссёр
Джеймс
Фоули
- ДБАктёр
Джерри
Бароне
- Актриса
Мэри
Элизабет Мастрантонио
- Актёр
Аль
Пачино
- ПБАктёр
Патрик
Бориелло
- ЭРАктёр
Энди
Романо
- ДМАктриса
Донна
Митчелл
- МЛАктриса
Мэри
Лу Розато
- ДГАктёр
Джо
Грифази
- РДАктриса
Розмари
Де Анджелис
- РМАктёр
Рон
МакЛарти
- ДССценарист
Джозеф
Стефано
- Продюсер
Артур
Кон
- УБПродюсер
Уилли
Бар
- ЛДПродюсер
Ларри
Дж. Франко
- КБХудожница
Клаудия
Браун
- ХЭМонтажёр
Ховард
Э. Смит
- ХРОператор
Хуан
Руис Анчия
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл