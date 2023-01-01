Четвертак
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Четвертак

Четвертак (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Two Bits
Драмы80 мин12+

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Сюжет

Америка. 1933 год. Мальчик из бедной семьи итальянских эмигрантов, Дженнаро, очень хочет попасть в только что открывшийся кинотеатр «Ла Палома», но билет стоит 25 центов, которых у него нет. Проблема кажется мальчишке совершенно неразрешимой, но дед с утра твердит, что сегодня умрет и оставит внуку монету в 25 центов…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Четвертак»

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