Честь дракона (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

В основе сюжета лежит история о том, как у одной крестьянской семьи из Таиланда перекупщики похитили слона и слоненка, которые были затем нелегально переправлены в Сидней. Молодой парень отправляется в Австралию, где вступает в схватку с преступным синдикатом.



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