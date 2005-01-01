Честь дракона (фильм, 2005) смотреть онлайн
9.02005, Tom yum goong
Боевики, Триллеры86 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
В основе сюжета лежит история о том, как у одной крестьянской семьи из Таиланда перекупщики похитили слона и слоненка, которые были затем нелегально переправлены в Сидней. Молодой парень отправляется в Австралию, где вступает в схватку с преступным синдикатом.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb