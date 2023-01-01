Черный тюльпан (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Накануне Французской революции в тихой провинции жуткий страх наводит на знатных мерзавцев таинственный разбойник в маске, чьим фирменным знаком стал черный тюльпан. Неуловимый мститель находчив, бес�страшен, благороден и умен, он прекрасный наездник и гений фехтования. Дворянин Жульен - беспечный неженка, глупый и трусливый - совсем на него не похож. Но никто не знает, что есть нечто, крепко связывающее этих двоих.



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