Черный шум
Актёры и съёмочная группа фильма «Черный шум»

Режиссёры

Филиппе Мартинес

Philippe Martinez
Режиссёр

Актёры

Джексон Рэтбоун

Jackson Rathbone
АктёрLeo
Уэйн Энтони Гордон

Wayne Gordon
АктёрRyan
Алекс Петтифер

Alex Pettyfer
АктёрJordan
Ив Мауро

Eve Mauro
АктрисаSarah
Сэди Ньюман

Sadie Newman
АктрисаLeila
Ники Спиридакос

Niki Spiridakos
АктрисаLaura
Джин Фриман

Gene Freeman
АктёрSecurity Guard
Эштон Ли

Ashton Leigh
АктрисаNaomi

Сценаристы

Ли Скотт

Leigh Scott
Сценарист
Шон-Майкл Арго

Sean-Michael Argo
Сценарист
Филиппе Мартинес

Philippe Martinez
Сценарист

Продюсеры

Филиппе Мартинес

Philippe Martinez
Продюсер

Актёры дубляжа

Юрий Катарманов

Актёр дубляжа
Артур Иванов

Актёр дубляжа
Максим Галиц

Актёр дубляжа
Марина Волкова

Актриса дубляжа
Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа

Художники

Томас Дауни

Thomas Downey
Художник
Кэрол Бартошински

Karol Bartoszynski
Художник

Монтажёры

Ли Скотт

Leigh Scott
Монтажёр