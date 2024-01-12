Черный шум (фильм, 2023) смотреть онлайн

Психологический хоррор с участием Алекса Петтифера об отряде наемников, который во время очередной миссии попадает под влияние загадочных звуковых волн, пробуждающих в бойцах старые травмы. Райан — руководитель элитной команды натренированных вояк, готовых к любым испытаниям. Их новое задание — вывезти с удаленного острова вдову миллионера. Остров оказывается заброшенным, и команда отправляется в местный город, чтобы узнать подробности случившегося. Но вместо тел наемники встречают оглушающий звук, подчиняющий себе их неподготовленный разум. Пытаясь найти источник сигнала, они все глубже погружаются в безумие. Раскройте тайну острова вместе с хоррором «Черный шум» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

