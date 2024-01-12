5.92023, Black Noise
Фантастика86 мин18+
На острове пропадают все жители, а прибывшие туда спецназовцы сталкиваются с необъяснимым. Экшен-хоррор с Алексом Петтифером
Черный шум (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Психологический хоррор с участием Алекса Петтифера об отряде наемников, который во время очередной миссии попадает под влияние загадочных звуковых волн, пробуждающих в бойцах старые травмы. Райан — руководитель элитной команды натренированных вояк, готовых к любым испытаниям. Их новое задание — вывезти с удаленного острова вдову миллионера. Остров оказывается заброшенным, и команда отправляется в местный город, чтобы узнать подробности случившегося. Но вместо тел наемники встречают оглушающий звук, подчиняющий себе их неподготовленный разум. Пытаясь найти источник сигнала, они все глубже погружаются в безумие. Раскройте тайну острова вместе с хоррором «Черный шум» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
3.0 IMDb
- ФМРежиссёр
Филиппе
Мартинес
- Актёр
Джексон
Рэтбоун
- УЭАктёр
Уэйн
Энтони Гордон
- АПАктёр
Алекс
Петтифер
- ИМАктриса
Ив
Мауро
- СНАктриса
Сэди
Ньюман
- НСАктриса
Ники
Спиридакос
- ДФАктёр
Джин
Фриман
- ЭЛАктриса
Эштон
Ли
- ЛССценарист
Ли
Скотт
- ШАСценарист
Шон-Майкл
Арго
- ФМСценарист
Филиппе
Мартинес
- ФМПродюсер
Филиппе
Мартинес
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Катарманов
- АИАктёр дубляжа
Артур
Иванов
- МГАктёр дубляжа
Максим
Галиц
- Актриса дубляжа
Марина
Волкова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ТДХудожник
Томас
Дауни
- КБХудожник
Кэрол
Бартошински
- ЛСМонтажёр
Ли
Скотт