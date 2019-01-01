Черный, черный человек (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.42019, A Dark, Dark Man
Драмы, Криминал130 мин18+
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Сюжет
В ауле убит мальчик. Следователь Бекзат хочет поскорее закрыть дело, ведь виновного уже подыскали местные полицейские. Дело разваливается, когда вмешивается журналистка из города. Теперь следователю придется провести настоящее расследование по всем правилам, впервые за свою практику.
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- АЕРежиссёр
Адильхан
Ержанов
- ДААктёр
Данияр
Алшинов
- ДБАктриса
Динара
Бактыбаева
- ТХАктёр
Теоман
Хос
- ККАктёр
Карим
Кадырбаев
- РЯСценарист
Ролаф
Ян Миннебоо
- АЕСценарист
Адильхан
Ержанов
- САПродюсер
Серик
Абишев
- ГдПродюсер
Гийом
де Сей
- ОХПродюсер
Ольга
Хлащева
- ТБПродюсер
Тулеген
Байтукенов
- АЕМонтажёр
Адильхан
Ержанов
- АШОператор
Айдар
Шарипов
- ГМКомпозитор
Галымжан
Молданазар