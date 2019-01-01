Черный, черный человек
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Черный, черный человек

Черный, черный человек (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.42019, A Dark, Dark Man
Драмы, Криминал130 мин18+

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Сюжет

В ауле убит мальчик. Следователь Бекзат хочет поскорее закрыть дело, ведь виновного уже подыскали местные полицейские. Дело разваливается, когда вмешивается журналистка из города. Теперь следователю придется провести настоящее расследование по всем правилам, впервые за свою практику.

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Информация

Страна
Франция, Казахстан
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb